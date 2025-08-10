8月9日、特別番組『明石家さんまと日本の社長』（フジテレビ系）が放送された。MCは明石家さんまが務め、日本を代表する社長が集まるという趣旨の番組だが、この特番が話題を集めた。「今回は、日本のビジネスにおける“レジェンド”が勢揃い。『お、ねだん以上。』で知られるニトリ会長・似鳥昭雄さんや、『たかの友梨ビューティークリニック』の大手エステ企業を手がける不二ビューティ会長・たかの友梨さん、ライブ配信サービ