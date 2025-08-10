秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さまが広島県を訪問し、原爆を題材にしたミュージカルを鑑賞されました。紀子さまと佳子さまは、きょう午後、広島市でハワイのミュージカルグループが演じる英語の劇「PEACE ON YOUR WINGS」を鑑賞されました。演目は「原爆の子の像」のモデルになった佐々木禎子さんの生涯を描いたもので、おふたりは真剣な表情で鑑賞されていました。また終演後、おふたりは通訳なしでキャストに英語