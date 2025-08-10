あすも広い範囲で雨となって、激しく降る所もあるでしょう。九州北部では朝にかけて線状降水帯の発生しやすい状態が続き、九州南部でも今夜遅くからあすの昼前にかけて線状降水帯が発生して、非常に激しい雨が降る見込みです。災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。また、これまでの大雨で地盤の緩んでいる所や、増水している河川もあります。暗い時間に雨が強まる所もあるため、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾