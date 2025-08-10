気象台は、午後6時2分に、大雨警報（土砂災害）を大井町に発表しました。また洪水警報を秦野市、中井町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・大井町に発表 10日18:02時点神奈川県では、11日夕方まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■平塚市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量