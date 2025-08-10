「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・モイネロが１３奪三振で今季２度目の完封勝利。今季１０勝目で２年連続２桁を挙げた。前回登板後に今季初めて登録抹消され、この首位決戦に合わせての起用に見事応えた。中１１日のマウンド。「どの投手でもそうだけど、体が軽すぎる感覚はあった。だから試合前のブルペンでいつもより多めに投げて調整をした」。立ち上がりから制球も重視し、