大雨は、九州各地に川の氾濫など大きな被害をもたらしています。9日夜から10日までに4回、線状降水帯が発生した福岡県では、川が氾濫するなど各地で大雨の被害が相次いでいます。10日午後3時過ぎに福岡・北九州市で撮影された映像では、大量の雨水が階段から流れ込む様子が確認できます。また、交通への影響も出ています。JR西日本によると、山陽新幹線では大雨の影響で昼過ぎから広島駅から博多駅間で運転を見合わせていましたが