（台北中央社）台風11号について中央気象署（気象庁）は10日、予想進路は南または北に変動する可能性があるものの、いずれの進路をとっても台湾に影響を及ぼすとの見方を示した。早ければ12日の夕方から夜にかけて陸上台風警報を発令する見通しだとした。気象署によると台風11号は10日午後2時現在、台湾の東の海上にあり、時速21キロで西に進んでいる。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速