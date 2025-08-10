元日本代表の釜本邦茂氏が亡くなられた。８月10日の午前４時４分、大阪府内の病院で肺炎のため逝去。享年81。日本サッカー協会やJリーグなどが伝えた。訃報に接し、セレッソ大阪が哀悼の意を表した。「釜本さんは、セレッソ大阪の前身であるヤンマーディーゼルサッカー部OBであり、圧倒的な得点力とリーダーシップで数々のタイトル獲得に貢献し、クラブの礎を築かれました。また、日本サッカー史に燦然と輝くストライカーであ