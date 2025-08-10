中国メディアの九派新聞によると、中国人留学生の男性がオーストラリアで約20人の若者から暴行を受けるということがあった。33歳の男性は6日、タスマニア州ホバートのショッピングセンターに妻を迎えに行った際、若者グループにごみを投げつけられた。男性は、注意したところ取り囲まれたため、その場を離れようとしたところ、約20人の若者らに頭部を殴られるなどした。男性は脳出血、脳振とう、頭蓋骨骨折、顔面骨折を負い、集中