元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）が、１０日に大阪府内の病院で肺炎のため死去した釜本邦茂さんとの思い出を明かした。本田は、都内で行われた、自身が考案した育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」のアジアカップに参加。大会後、取材に応じた本田は８１歳で死去した?レジェンド?について「お会いしたこともあるが、そこまで深い関係とは言えない」と語った上で、?出合い?はサッカーを始めたころの小学校２〜３年だったという。