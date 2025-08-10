全日本プロレス１０日の松本大会で?陰湿ファイター?こと青柳優馬（２９）が３冠ヘビー級王者の斉藤ジュン（３８）に挑むも無念の敗北を喫した。直前に行われたセミの試合で世界ジュニア返り咲きに成功した弟の亮生からバトンを受けた優馬は、序盤から場外戦に持ち込むなどなりふり構わず攻め込む。そして中盤、コーナーの攻防になると体を入れ替えて着地し、ジュンの巨体をパワーボムでぶん投げてペースをつかんだ。途中、ジ