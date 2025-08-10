ナ・リーグ中地区の首位を走るブルワーズが９日（日本時間１０日）、本拠地ミルウォーキーでのメッツ戦に７―４で逆転勝ち。２位・カブスとの５ゲーム差を堅持した。試合は１点ビハインドの７回にコントラレスの１０号２ランなどで４点を挙げてひっくり返したが、この日は別の面でも米メディアの注目を集めた。米放送局「ＣＢＳ」は「今夜は当地域一帯に雨が降り続いています…アメリカンファミリー・フィールド内にも！」とド