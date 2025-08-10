【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■9月開催の『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』は、8月15日よりオフィシャルファンクラブにて最速抽選先行受付を予定！ MISIAが9月に『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』を、12月に『MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』をそれぞれ開催することを発表した。 6月に全国アリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のファイナルを迎え、8月16日には