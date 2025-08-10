「春日山原始林」でアートプロジェクト参加者に説明する杉山拓次さん＝6月、奈良市国の特別天然記念物で、世界文化遺産「古都奈良の文化財」の構成資産の一つでもある「春日山原始林」（奈良市）。歴史ある貴重な照葉樹林は近年、外来種の植物の侵入などで危機に直面している。「アートを通じて林を保全し、未来につなげたい」と2019年に始動したのが「春日山原始林アートプロジェクト」。林の倒木などを素材にした作品の展覧会