【ロンドン＝工藤武人】英仏独伊など９か国と欧州連合（ＥＵ）の外相は９日、パレスチナ自治区ガザ情勢に関して共同声明を発表した。イスラエルによるガザ全域占領に向けた作戦の承認を「断固拒否する」と宣言し、イスラム主義組織ハマスとの即時停戦を求めた。声明では、イスラエルに対して「併合や入植地の拡大といった試みは国際法に違反する」と強調し、作戦を撤回すべきだと訴えた。ハマスに対しても、人質の即時解放を要