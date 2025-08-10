【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■10月11日・12日の2日間にわたって開催！ファンミならではの交流や久々のパフォーマンスへの期待高まる 5人組グローバルグループ・ITZYの4thファンミーティングが、東京・国立代々木第一体育館にて開催されることが発表された。 4thファンミーティングのタイトルは『ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”』で、開催は10月11日