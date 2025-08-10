学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？この絵文字が表すドラマは？意外と難しいこのクイズ。「👨‍💼🗞️🏠🤥🔍」が表すドラマは一体なんでしょうか？ヒントは、2クール連続で放送された完全オリジナルミステリードラマです。あなたは正解がわかり