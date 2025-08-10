小泉農林水産大臣は、韓国で開かれたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の食料安全保障会合に出席し、持続可能な農業の生産に向けて参加国などに協力を呼びかけました。韓国・仁川で21の国や地域が参加した会合では、地球温暖化などで食料供給への懸念が高まるなか、技術革新を通じて持続可能な農業生産をどう進めていくのかについて議論が交わされました。会合のなかで小泉農水大臣は、日本独自の生成AIなどスマート農業技術も紹介し