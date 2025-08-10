お笑いコンビ「金の国」の渡部おにぎり（30）が9日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜1・50）に出演。先輩と食事に行った後の対応について私見を述べ、さまざまな声が寄せられた。今回は「気づいちゃった発表会SP」と題し、人気芸人が“新事実”を発表していく企画。野球部強豪出身の渡部は「先輩とご飯行ってごちそうさま連絡しない人は文化部」とし笑いを誘った。「僕野球部で運動をしていたんですけど、先輩に