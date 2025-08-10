1968年メキシコ五輪銅メダリストで、日本サッカー界を代表するストライカーとして活躍した釜本邦茂さんが10日に大阪府内の病院で肺炎のため死去した。81歳だった。訃報を受け、Jリーグの野々村芳和チェアマン（53）が追悼コメントを発表した。野々村チェアマンはＪリーグを通じ「日本サッカー界の大先輩である釜本さんの訃報を、大きな悲しみとともに伺いました。私が言うまでもなく、釜本さんは、日本サッカーがまだプロ化す