気象台は、午後5時58分に、大雨警報（土砂災害）を太宰府市に発表しました。また洪水警報を小郡市、朝倉市、須恵町、筑前町、大刀洗町、添田町、上毛町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・太宰府市に発表 10日17:58時点福岡県では、11日昼前まで土砂災害に、11日朝まで河川の増水に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】