気象台は、午後5時55分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を裾野市に発表しました。また洪水警報を裾野市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・裾野市に発表 10日17:55時点東部では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。伊豆、東部では、10日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沼津市□大雨警報・土砂災害10日夜遅