気象台は、午後5時52分に、大雨警報（土砂災害）を南足柄市、二宮町、中井町、箱根町に発表しました。また洪水警報を小田原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・南足柄市、二宮町、中井町、箱根町に発表 10日17:52時点神奈川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■平塚市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて