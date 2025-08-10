きょう午後、福岡県と山口県で線状降水帯が発生し、各地で道路の冠水などが相次ぎました。引き続き、土砂災害や河川の増水に厳重な警戒が必要です。記者「午前11時の宗像市です。大粒の雨が降り、雷も時折鳴っています」福岡・北九州・筑豊地方と山口県西部では、きょう午後、線状降水帯が発生しました。福岡県宗像市付近では1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。降り続く雨で