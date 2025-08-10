“原宿系デコラファッション”で小学校に通い、ド派手な姿で卒業式に出席したいちかさん（12）。中学生となった彼女は、衝撃の変貌を遂げていた。カラフルな髪色は黒髪に、デコラメイクもナチュラルに……。厳しい校則があるのか、はたまた上級生との軋轢か──いったいどんな心境の変化があったのだろうか【前後編の後編。前編から読む】。【写真】〈衝撃の変貌〉中学生になり黒髪ナチュラルメイクになったいちかさん、意外な心境