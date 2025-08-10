記録的な大雨で住宅が全壊した鹿児島県姶良市の土砂崩れで、行方が分からなかった女性がけさ、心肺停止の状態で見つかりました。鹿児島県姶良市ではおととい、記録的な大雨で裏山の土砂が住宅に流れ込み、1棟が全壊しました。母親と娘の2人が救助されましたが、30代の長女がけさ、心肺停止の状態で見つかりました。土砂災害や浸水被害が相次いだ姶良市や霧島市では、およそ3万5000戸で断水が続く中、きょうも各地で片付けに追われ