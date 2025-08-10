オリンピックに2度出場したバレーボール元日本代表の石井優希さんが10日、自身のInstagramにて第1子妊娠を発表しました。「ご報告」と題し、マタニティマークとともに胎児のエコー写真を投稿。現在6か月であることを明かし、体調も安定していることを伝えました。また、妊娠・出産について悩む人々への配慮を文章中に込め、報告しています。＜石井優希さんコメント全文＞この度、新しい命を授かりました事をご報告させて頂きます。