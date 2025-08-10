気象台は、午後5時45分に、大雨警報（土砂災害）を立山町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・立山町に発表 10日17:45時点東部では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■立山町□大雨警報【発表】・土砂災害11日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）