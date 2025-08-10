俳優のアンソニー・マッキー（46）は2008年の映画「ハート・ロッカー」での役を失いかけたという。当時「史上最悪の監督」による別の映画にも出演中だったことが理由だそうだ。 【写真】マーベル俳優としても活躍！ キャスリン・ビグロー監督による同戦争ドラマで兵士役を演じ高い評価を得たアンソニーだが、別プロジェクトに拘束されスケジュールも大幅に超過したことで、