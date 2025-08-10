「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが首位攻防戦を初戦に続いて連勝。ゲーム差は今季最大の３に広がった。緊迫の投手戦だった。三回に近藤の適時二塁打でもぎ取った１点を、モイネロが１３奪三振の完封劇で守りきった。小久保監督は「予想通りの展開。相手が伊藤大海なので点は取れないというプランだった。モイネロが本当に素晴らしいピッチング。日本ハム打線を完封するのだか