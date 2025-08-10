女優の二階堂ふみ（３０）が１０日、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）との結婚を発表した。二階堂は２０１６年にテレビのバラエティ番組に出演した際、カズレーザーの「顔がすごくタイプ」と告白。１７年には別番組で共演し、「きょうずっとドキドキしていました」などと公開告白し、話題となっていた。１６年９月放送の日本テレビ「火曜サプライズ」で、好きな男性のタイプを聞かれ、「最近、これだなっ