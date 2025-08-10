学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「鼻ピ」はなんの略語？「鼻ピ」はなんの略か知っていますか？特定のある場所につけるアクセサリーのこと。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「鼻ピアス」を略した言葉でした！鼻ピとは、言葉のとおり鼻に付けるピアス