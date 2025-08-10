兵役逃れで物議を醸し、20年以上入国が禁止されたアメリカ出身の歌手ユ・スンジュン（スティーブ・ユ）のファンが、李在明（イ・ジェミョン）大統領に入国制限を解除してほしいと要請した。【注目】ユ・スンジュンが母国に戻りたい本当の理由去る8月9日、ユ・スンジュンの一部のファンはネット上の声明を通じて、「最近政治家の赦免の検討過程で見られる寛容さと公平性が、ユ・スンジュンにも同じように適用されることを願う」とい