落語家・立川志の輔さんが座長を務め、富山ゆかりの芸人らが出演する「越中座2025」がきょう富山市で開かれ、会場は笑いで包まれました。立川志の輔さん「富山県ちゃ気温ちゃ、ランキングに入ってくる県じゃなかったがやぜ（笑い）」越中座は、射水市出身の落語家・立川志の輔さんが座長を務め、笑いで地元に恩返しをしようと、開いています。22回目のことしは、富山ゆかりの芸人など総勢21人が出演し、マジックや落語などを披露し