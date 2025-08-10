県内はあさってにかけて大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水などに警戒が必要です。県内は断続的に雨が降りざっと強く降ったところもありました。あすにかけては前線上の低気圧が北陸地方に接近し、あさってにかけて前線が本州付近に停滞する見込みです。大気の状態が不安定となり警報級の大雨となる可能性もあり、予想される24時間降水量は、あす午後6時までが多いところで100ミリ、あさって午後6時までが多いと