ナシの産地、富山市呉羽地区では主力品種「幸水」の出荷がきょうから始まりました。今年は雨が少なかった影響で小ぶりですが、糖度は高いということです。富山市吉作のなのはな農協 呉羽梨選果場にはおよそ250軒のナシ農家が収穫した「幸水」が集まりました。そして1つ1つ実の色や形を確認して箱詰めをする作業が行われました。今年の「幸水」は、雨が少なかった影響で小さいものが多く、去年よりも200トンあまり少ない、850トンの