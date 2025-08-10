西武・岸潤一郎外野手が１０日、右太もも裏肉離れのため、出場選手登録を抹消された。球団によると９日に所沢市内の病院を受診し、実戦復帰まで６週を要する見込み。同外野手は９日の楽天戦（ベルーナＤ）の６回の走塁時に右太もも裏に違和感を覚えて途中交代した。今季は１０試合に出場し打率１割６分７厘で、本塁打、打点はなし。