西日本では災害級の大雨となっていて、福岡県と山口県では線状降水帯が発生しています。福岡県では9日夜から線状降水帯が相次いで発生し、夕方までにあわせて4回、さらに山口県でも10日午後、線状降水帯が発生しました。福岡・宗像市では、24時間降水量が339.5mmと観測史上1位の記録的な大雨となっています。この後も西日本を中心に激しい雨が降り続き、九州から東北など広い範囲で非常に激しい雨となる見込みです。さらに九州地方