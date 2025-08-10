8月10日、札幌競馬場で行われた6R・3歳未勝利（芝2600m）は、古川奈穂騎乗の2番人気、アスクデッドヒート（牡3・栗東・矢作芳人）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のヤマニンヒストリア（牡3・栗東・中村直也）、3着にキングズトゥルー（牡3・美浦・大竹正博）が入った。勝ちタイムは2:43.0（良）。【札幌4R】キング騎乗 マーウォルスが追い比べを制するルーラーシップ産駒古川奈穂騎乗の2番人気、アスクデッドヒートが