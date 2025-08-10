8月10日、札幌競馬場で行われた4R・3歳未勝利（ダ1700m）は、R.キング騎乗の1番人気、マーウォルス（牡3・栗東・茶木太樹）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のジョードリウム（牡3・栗東・清水久詞）、3着にメイショウゲキハ（牡3・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:47.0（稍重）。【札幌1R】キング騎乗 チャーリーが初勝利アドマイヤマーズ産駒R.キング騎乗の2番人気、マーウォルスが嬉しい初勝利を飾った。スタート