8月10日、札幌競馬場で行われた1R・2歳未勝利（ダ1700m）は、R.キング騎乗の5番人気、チャーリー（牡2・美浦・国枝栄）が勝利した。3/4馬身差の2着にリフレックス（牡2・美浦・金成貴史）、3着にハグレジョー（牡2・栗東・岡田稲男）が入った。勝ちタイムは1:46.7（稍重）。1番人気で丹内祐次騎乗、ワンモメンタム（牡2・美浦・萩原清）は6着、2番人気で横山武史騎乗、ヴンダーバール（牝2・美浦・斎藤誠）は4着敗退。【レパー