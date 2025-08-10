７日、伝統の気功法「八段錦」を学ぶ外国人研修生。（三亜＝新華社記者／郭程）【新華社三亜8月10日】中国海南省の三亜市中医院でこのほど、ポルトガル、ブラジル、アイルランドなどから訪れた研修生21人が2週間にわたり中医学（中国伝統医学）の理論と実践を学んだ。同医院は近年、国レベルの伝統医薬サービス輸出拠点となっており、体験を通じて中医学を学ぶ多くの外国人研修生が集まっている。７日、はり・きゅうを練習する外