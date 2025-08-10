【新華社ウルムチ8月10日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市はここ数年、繊維産業の集積度を高め、新たな質の生産力（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）の育成を加速しており、産業チェーンを強化し、繊維・衣料分野の発展を促している。紡績機の開発・製造を手がける卓郎智能機械の高性能紡績機は、国内市場で重要な地位を占めるだけでなく、中央アジアや西アジア、南アジア、さらには欧州へも輸