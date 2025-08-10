◆ソフトバンク1―0日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが完封勝ちで4連勝を飾った。7カード連続の勝ち越しで今季最多の貯金26。リバン・モイネロが3安打完封で2年連続2桁勝利となる10勝目を挙げた。首位攻防3連戦も2連勝。2位日本ハムとも今季最大の3ゲーム差に広げ、最短で14日にも優勝マジックが点灯する。試合後、小久保裕紀監督は「まだまだ残り試合はいっぱいある。まずは明日です」と表情を引き締