サッカーの元日本代表で、男子の歴代最多得点記録（７５得点）を持つ釜本邦茂さんの死去を受けて、同代表の森保一監督が１０日、広島市内で取材に応じた。「（１９６８年の）メキシコ五輪で銅メダルを取ったチームの中心としてプレーされ、そういう大きな世界（の舞台）でも勝っていけることを示してくださった。釜本さんのようなストライカーが出てくることで、また日本も世界（でタイトル）を取る確率が上がってくると思う。