◆ソフトバンク1―0日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが完封勝ちで4連勝を飾った。7カード連続の勝ち越しで今季最多の貯金26。リバン・モイネロが3安打完封で2年連続2桁勝利となる10勝目を挙げた。3回2死二塁から近藤健介が先制の左中間適時二塁打。虎の子の1点を守り切った。試合後、小久保裕紀監督は「8月入ってから無双が続いているのでね。まだ脚が万全じゃないですけど、頼りになります」と目を細