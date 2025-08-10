¡þÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025(7Æü¡Á11Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI)½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ÇÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ë3-2¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¡£¡ÖÆñ¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤é¤ì¤ëÅ¸³«¡£¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÇ¸å¥é¥Ã¥­¡¼¤¬²¿ËÜ¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º¹¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤³¤Î¾¡Íø¡¢¾¡ÇÔ