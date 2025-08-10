アルピニスト野口健氏（51）は、10日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）で、人気の富士山で登山客に対する入山規制強化などルールが変更されたことについて「本当にすごいこと」と評した。昨年から規制を導入した山梨県の長崎幸太郎知事に面会した際、「返り血を浴びますよ」と伝えたことがあると明かし、その上で、長崎氏の対応を評価した。番組では、「富士山の大問題SP」と題して、弾丸登山や軽