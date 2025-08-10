パンサー尾形貴弘（48）が10日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。都内に家を購入したことを明かした。今回はサンドウィッチマン、狩野英孝と仙台を歩き、国分町のマンションの価格を紹介した。狩野英孝は「尾形さんと言ったら東京に一軒家」と紹介し、「尾形さんの家はおいくらくらいだったんですか」と質問した。尾形は回答を濁したものの、伊達みきおから「6000万借金したんだろ？」とバラされた。尾形は