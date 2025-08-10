◆ソフトバンク1―0日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが完封勝ちで4連勝を飾った。7カード連続の勝ち越しで今季最多の貯金26。リバン・モイネロが3安打完封で2年連続2桁勝利となる10勝目を挙げた。モイネロは立ち上がりから全開のピッチング。13三振を奪い、125球で9回を投げきった。29日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）で9勝目を挙げ、今季初めて出場選手登録を抹消。首脳陣はリフレッシュ期